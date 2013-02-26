ЗМІ: Фюле передав Азарову 11 вимог від Євросоюзу (документ)

Про це пише "Українська правда". Цей документ має статус non-paper, тобто він неофіційний. Але саме за ним Євросоюз звірятиме готовність до договору.

Джерела видання стверджують, що ці 11 пунктів були передані Фюле особисто прем’єр-міністру Азарову.

Вимоги починаються з пункту, який вимагає запровадити рекомендації ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за парламентськими виборами 2012.

"Вирішити питання недоліків на парламентських виборах, включаючи ті, що пов’язані з неможливістю встановити результати виборів у п’яти мажоритарних округах", - йдеться у документі.

Наступний пункт вимагає вирішити проблему політично-вмотивованих вироків у консультації з місією президента Кокса і Кваснєвського, завчасно забезпечити виконання всіх рішень Євросуду з прав людини.

Ще один пункт вимагає запровадження КПК, законодавства про адвокатуру, тощо.

Наступний пункт стосується закону про функціонування прокуратури, кримінального кодексу, судової системи та статусу суддів.

Ще один пункт вимагає у тісних консультаціях з Венеціанською комісією проводити роботу Конституційної асамблеї в контексті конституційної реформи.

Для ухвалення Угоди також необхідні реформи для підготовки до створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.

Наступний пункт вимагає вдосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією.