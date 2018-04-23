Чим врешті-решт керується Литвин?

На це запитання відповідають політологи та політтехнологи.

Олексій Гарань, політолог

ЛИТВИН МОЖЕ САМ СЕБЕ ПЕРЕХИТРИТИ

Якщо проаналізувати депутатський корпус Блоку Литвина, виходить що сам Литвин його, за великим рахунком, не контролює. І саме це може бути головною причиною того, що він не наважується прийняти рішення примкнути до демократичної коаліції.

Кілька депутатів майбутньої фракції Блоку Литвина контролюються депутатом-“регіоналом” Хмельницьким, на декого мають вплив Фірташ та, ймовірно, Порошенко. Водночас близькі до Литвина люди зберегли або отримали нові призначення за нинішнього Президента. Усе це посилюватиме відцентрові тенденції в його фракції, яку він не зможе контролювати.

Тому міркування про «золоту акцію» можуть виявитися доброю міною при поганій грі. Зрештою, Литвин може перехитрити сам себе, як це вже бувало в його кар’єрі, а перед фракцією постане загроза розвалу.

Литвин сподівається, що в умовах нестійкої більшості йому буде краще маневрувати між різними таборами, домовляючись щодо окремих голосувань і підвищуючи тим самим свою роль. Таку думку Литвину підкидають деякі політтехнологи – прихильники «широкої коаліції», малюючи йому навіть президентські перспективи на наступних виборах.

Андрій Окара, російський політтехнолог

ПОЛІТИЧНЕ ЗОЛОТО ЛИТВИНА МОЖЕ ПЕРЕТВОРИТИСЯ НА АКЦІЇ МММ

Навіть якби Литвин і схотів приєднатися, скажімо, до коаліції БЮТ – НУ–НС, то не факт, що це б у нього вийшло, достатньо лише проаналізувати склад його «гвардії». Серед київських політичних журналістів побутує думка, що в цьому блоці є, як у Ноєвому ковчегу, всілякої політичної тварі по парі: і люди Фірташа, і люди Порошенка, і люди Хмельницького (Василя – не Богдана), і друзі Тигіпка, і багато хто ще.

Литвин виявляє не хитрий політичний розрахунок професійного апаратника, а недієвість створеного на гроші різних спонсорів політичного механізму. Такою різнобарвною командою керувати справді дуже тяжко. Адже, звісна річ, люди того самого Фірташа кістьми ляжуть, аби не пройшла у прем’єри Юлія Тимошенко, котра, як відомо, обіцяла усунути від газових потоків «РосУкрЕнерго».

Литвин намагається й надалі зберігати свою «золоту акцію» і маневрувати між різними політичними таборами, окремо домовляючись щодо кожного конкретного голосування, бо розуміє, що приєднання до будь-якої коаліції перетворить оте його «політичне золото» на акцію МММ. Приєднання фракції Блоку Литвина до коаліції БЮТ – НУ–НС позиціонувало б цю силу як молодшого партнера, від якого надалі нічого не залежатиме. Приєднання ж литвиновців до табору ПР–КПУ у свідомості виборців мало б наслідки, подібні до морозівських.

Василь Стоякін, політолог:

СПОНСОРИ ЛИТВИНА ВИМАГАЮТЬ ВІД НЬОГО НЕ ДОПУСТИТИ ТИМОШЕНКО ДО ПРЕМ’ЄРСТВА

Порівняно з 2006 роком ситуація у Блоці Литвина значно змінилася. Тоді блок орієнтувався на свої внутрішні фінансові ресурси, представлені головним чином Ігорем Єремєєвим, а також кількома іншими бізнесменами (Гіршфельд, Касьянов, Мхітарян та інші). Цей курс давав змогу зберігати високий ступінь незалежності та деяку консолідованість фракції.

Зовнішні ж спонсори щонайменше вимагатимуть від Литвина, аби Юлія Тимошенко не стала прем’єр-міністром. Як видається, домовлятися на такій платформі буде зовсім неможливо. Зрештою, немає жодних гарантій, що Литвин зможе організувати консолідоване голосування своєї фракції з будь-якого приводу. Усі нинішні розмови Литвина щодо пропозицій, котрі начебто надходять до нього – одна щедріша за іншу – та вимог до потенційних коаліціянтів насправді мають лише одну мету: набити собі ціну.

На жаль, Блок Литвина зараз наглядно демонструє, що проголошена Ющенком мета дострокових виборів – перемога над політичною корупцією, так і залишилася нереалізованою. Просто корупція переповзла з рівня окремих депутатів на рівень глав фракцій.

Опитав Валерій Білкун