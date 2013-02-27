Співвласник «Козирної карти» просить політичного притулку в Хорватії

Про це повідомляє "Коммерсант-Україна".

Пан Задорожний стверджує, що залишив країну, оскільки "впливові люди в Україні" вимагали віддати половину мережі "Козирна карта".

Андрій Задорожний 25 січня подав скаргу до Конституційного суду Хорватії з проханням скасувати рішення про його екстрадицію в Україну. Захист вже оскаржував рішення Окружного суду у Верховному суді Хорватії, але той відхилив апеляцію.

"Немає ніяких доказів, що дозволяють сумніватися, що заявник скоїв кримінальний злочин", - сказано в рішенні суду.

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В Україні Андрія Задорожного звинувачують у фінансових махінаціях. СБУ стверджує, що в 2007 році бізнесмен взяв в Родовід Банку кредит на $ 5 млн під заставу одного з ресторанів мережі "Козирна карта" - "Дежавю". Але в 2009 році відбулася заміна застави, і замість ресторану були внесені фіктивні документи на земельну ділянку в Київській області.

У липні минулого року Андрій Задорожний був оголошений в міжнародний розшук і затриманий в Хорватії. Зараз справу веде Головне слідче управління МВС.

На підтримку Задорожного вже виступила Хорватська організація Гельсінкської групи, а також українські політики Віталій Кличко і Микола Мартиненко, які вважають, що в Україні життю бізнесмена може загрожувати небезпека.