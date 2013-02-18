ЗМІ: Заарештованого співвласника Козирної карти можуть використати проти Тимошенко

Про це пише хорватська газета Jutarnji list.

"Перед українськими спецслужбами, як ідеться в заяві адвоката Задорожного, поставлено завдання "накинути" їй (Юлії Тимошенко - ред.) ще кілька років тюремного ув'язнення, а український ув’язнений (Андрій Задорожний - ред.), який вже півроку перебуває у в'язниці Осієк і бореться проти екстрадиції, повинен послужити їм для виконання цієї мети", - цитує статтю Jutarnji list Кореспондент.

Задорожного, якого оголосило у міжнародний розшук українське бюро Інтерполу, затримали в Хорватії у липні 2012. Українська влада звернулась по його екстрадицію в Україну. 18 вересня місцевий суд ухвалив рішення екстрадувати бізнесмена, проте його захист оскаржив це рішення у Верховному суді.

"У тому випадку, якщо Верховний суд Хорватії прийме рішення про екстрадицію, і мого клієнта видадуть Україні, існує велика ймовірність того, що він не зможе себе адекватно захищати в органах правосуддя України, де існує реальна загроза його життю та здоров'ю", - наголосив український адвокат Задорожного Олександр Тищенко.

Захист бізнесмена зазначає, що Задорожного звинувачують на підставі "доказів СБУ" у махінаціях з Родовід банком і неповерненні мільйонного кредиту. Адвокати переконані, що звинувачення висуваються з метою заволодіти майном їхнього клієнта, а також з політичних мотивів.

"Це лише один із способів чинити на нього тиск, щоб він відмовився від свого бізнесу в Україні та щоб дав потрібну інформацію про причетність колишнього заступника Тимошенко А. А. Шепелєва до махінацій з Родовід банком. Якби він свідчив в українському суді за настановами СБУ, звинувачення могло б звинуватити і Юлію Тимошенко у співучасті в розкраданні коштів Родовід банку", - цитує адвоката Тищенко Jutarni list.

Тищенко переконаний, що в разі видачі від Задорожного будуть вимагати "необхідні" докази проти Шепелєва та Юлії Тимошенко.