Політолог вважає, що Янукович уже розпочав передвиборчу кампанію
20:27, 27 лютого 2013Політика
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Експерт стверджує, що команда президента заздалегідь взялася за власне реноме.
Олександр Палій вважає, що Яункович уже розпочав передвиборчу кампанію
Політолог Олександр Палій вважає, що Віктор Янукович уже розпочав президентську виборчу кампанію.
Про це експерт заявив ТВі, коментуючи, зокрема, саміт Україна-ЄС.
"Я вважаю, що, по-перше, президент уже розпочав передвиборчу кампанію. Очевидно, у президента зрозуміли масштаб проблем, і зрозуміли, що для їх подолання може і двох років виявитися замало. Крім того, очевидно, що президенту раніше просто не було з чим іти. Наприклад, після парламентських виборів: з ОМОНом на дільницях?.. А зараз є угода з ЄС, саміт, який пройшов краще, ніж міг би пройти. І він, по-суті, отримує інформаційний привід", – вважає Палій.
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