Політолог вважає, що Янукович уже розпочав передвиборчу кампанію

Політолог Олександр Палій вважає, що Віктор Янукович уже розпочав президентську виборчу кампанію.

Про це експерт заявив ТВі, коментуючи, зокрема, саміт Україна-ЄС.

"Я вважаю, що, по-перше, президент уже розпочав передвиборчу кампанію. Очевидно, у президента зрозуміли масштаб проблем, і зрозуміли, що для їх подолання може і двох років виявитися замало. Крім того, очевидно, що президенту раніше просто не було з чим іти. Наприклад, після парламентських виборів: з ОМОНом на дільницях?.. А зараз є угода з ЄС, саміт, який пройшов краще, ніж міг би пройти. І він, по-суті, отримує інформаційний привід", – вважає Палій.