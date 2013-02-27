Янукович вимагає від Азарова піднатужитися для підписання Асоціації з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на сьогоднішньому розширеному засіданні Кабінету міністрів.

В.Янукович наголосив, що від самого початку був визначений євроінтеграційний курс країни, який залишається пріоритетом зовнішньої політики країни.

«Черговий саміт Україна-ЄС, в роботі якого я цього тижня брав участь, став важливим кроком для переходу на новий рівень наших відносин з Європейським Союзом, політичної асоціації та економічної інтеграції», - наголосив Президент.

За його словами, на цьому саміті разом з європейськими колегами були підбиті підсумки і визначені подальші кроки з підготовки до саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді цього року.

«Вимагаю від уряду безумовно забезпечити виконання домовленостей, які були досягнуті з керівництвом Європейської Ради та Європейської комісії. Маємо докласти максимум зусиль для підписання Угоди про асоціацію під час саміту «Східного партнерства», - підкреслив В.Янукович.

Водночас він вчергове повторив те, що Україна повинна активно шукати взаємоприйнятну модель співпраці з Митним союзом.

Як повідомлялося, саміт Україна-ЄС відбувся 25 лютого у Брюсселі. Після його завершення президент Європейської Ради Герман ван Ромпей заявив, що ЄС очікує від України більшого прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

«У нас є історична можливість зробити ривок у відносинах Україна - ЄС шляхом підписання Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, до часу проведення Вільнюського саміту «Східного партнерства», - сказав він.

«Певні кроки вже були здійснені, однак нам потрібно побачити більший та більш конкретний прогрес», - додав президент Європейської Ради.

Він зазначив, що йдеться про три основних напрямки, визначені Радою закордонних справ ЄС, серед яких - подолання недоліків, виявлених під час парламентських виборів в Україні, вирішення питання вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Г. ван Ромпей наголосив, що визначені критерії є реалістичними, однак час для їхнього досягнення - невеликий.