У ВАСУ підтвердили, що у регіонала Веревського теж можуть забрати мандат
Голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України щодо можливості позбавлення народного депутата від Партії регіонів Андрія Веревського депутатського мандата.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ВАСУ, відповідне подання надійшло вчора, 28 лютого, розглядати його буде суддя Інна Масло.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, член фракції ПР Володимир Олійник поінформував, що В.Рибак звернувся до суду щодо ситуації з сумісництвом народного депутата від Партії регіонів А.Веревського.
Зокрема, коментуючи те, що В.Рибак вніс у ВАСУ подання щодо можливості позбавлення мандата депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, В.Олійник зазначив, що закиди про вибірковість у цьому питанні спростовуються тим, що голова ВР звернувся до суду щодо ситуації з А.Веревським.
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Так, за даними В.Олійника, «народний депутат від «Свободи» звернувся до голови ВР щодо позбавлення повноважень народного депутата України, члена парламентської фракції Партії регіонів Андрія Веревського з приводу тих же обставин: що він, будучи народним депутатом, є також керівником комерційних структур, що заборонено законом про сумісництво».
«Наскільки мені відомо, голова ВР звернувся до суду щодо ситуації з А.Веревським», – повідомив депутат-«регіонал».