У ВАСУ підтвердили, що у регіонала Веревського теж можуть забрати мандат

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВАСУ, відповідне подання надійшло вчора, 28 лютого, розглядати його буде суддя Інна Масло.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, член фракції ПР Володимир Олійник поінформував, що В.Рибак звернувся до суду щодо ситуації з сумісництвом народного депутата від Партії регіонів А.Веревського.

Зокрема, коментуючи те, що В.Рибак вніс у ВАСУ подання щодо можливості позбавлення мандата депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка, В.Олійник зазначив, що закиди про вибірковість у цьому питанні спростовуються тим, що голова ВР звернувся до суду щодо ситуації з А.Веревським.

На тему: У ВАСУ підтвердили, що Рибак вимагає відібрати мандат у Власенка

Так, за даними В.Олійника, «народний депутат від «Свободи» звернувся до голови ВР щодо позбавлення повноважень народного депутата України, члена парламентської фракції Партії регіонів Андрія Веревського з приводу тих же обставин: що він, будучи народним депутатом, є також керівником комерційних структур, що заборонено законом про сумісництво».

«Наскільки мені відомо, голова ВР звернувся до суду щодо ситуації з А.Веревським», – повідомив депутат-«регіонал».