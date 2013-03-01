У ВАСУ підтвердили, що Рибак вимагає відібрати мандат у Власенка

У Вищому адміністративному суді України підтверджують надходження позову голови Верховної Ради України Володимира Рибака про дострокове припинення депутатських повноважень Сергія Власенка.

Про це УНІАН повідомили у ВАСУ, не уточнивши водночас, на чому грунтується цей позов.

У суді зазначили, що “це звичайний позов”, а тому навряд чи він буде призначений до розгляду сьогодні.

Крім того, у суді зауважили, що провадження за цим позовом здійснюватиме суддя ВАСУ Михайло Зайцев.