У ВАСУ підтвердили, що Рибак вимагає відібрати мандат у Власенка
11:18, 01 березня 2013Політика
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У ВАСУ підтверджують надходження позову про дострокове припинення депутатських повноважень Власенка.
У ВАСУ зазначили, що “це звичайний позов”
У Вищому адміністративному суді України підтверджують надходження позову голови Верховної Ради України Володимира Рибака про дострокове припинення депутатських повноважень Сергія Власенка.
Про це УНІАН повідомили у ВАСУ, не уточнивши водночас, на чому грунтується цей позов.
У суді зазначили, що “це звичайний позов”, а тому навряд чи він буде призначений до розгляду сьогодні.
Крім того, у суді зауважили, що провадження за цим позовом здійснюватиме суддя ВАСУ Михайло Зайцев.
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