Справу проти Данилишина закрили «за відсутністю складу злочину»

Кримінальне провадження стосовно колишнього міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдана Данилишина закрито за відсутністю складу злочину і його знято з міжнародного розшуку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

"Генеральна прокуратура припинила провадження стосовно Данилишина за відсутністю складу злочину і в зв’язку з цим за її поданням його було знято з розшуку", - зазначили в МВС, додавши, що кримінальне провадження було закрито ще 12 грудня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Чехія надала політичний притулок Б.Данилишину, стосовно якого в Україні було порушено кримінальну справу про нанесення збитків державі. Б.Данилишина було оголошено в міжнародний розшук за лінією Інтерполу.