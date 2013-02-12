Данилишин закликає Захід не ігнорувати українську владу

Про це він написав на сторінці у мережі Facebook у коментарі до заяви екс-посла США в Україні Стівена Пайфера про те, що Президент США Барак Обама не повинен зустрічатися з Президентом Віктором Януковичем до поліпшення в питаннях демократії.

«Вважаю великою помилкою будь-які заклики щодо ігнорування зустрічей з теперішнім керівництвом України. Це шлях у безвихідь, самоізоляція і дорога в Митний Союз. Іншої нема», - переконаний Б.Данилишин.

Він вважає, що з керівництвом України потрібно зустрічатись на всіх рівнях і вести предметний діалог з усіх ключових питань – починаючи від прав людини і закінчуючи інтеграційними процесами.

«Це дасть можливість більш предметно розглядати і вирішувати питання судової реформи та політичних переслідувань. Деколи треба переступити через свої амбіції і бачити Державу. Те, що Лукашенко (Президент Білорусі Олександр Лукашенко — УНИАН) ні з ким не зустрічається – не робить Лукашенку гірше – він їздить в ООН, в Росію, ще кудись. А більше і не треба. Для України така ізоляція просто шкідлива. Тому треба шукати всі можливості для участі керівництва України на всіх зустрічах і недопущення ізоляції», - зазначив Б.Данилишин.

Показовою в цьому напрямку, підкреслив він, є позиція Світового Конгресу Українців, який закликав прискорити підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною вже навіть 25 лютого 2013 р., під час саміту ЄС-Україна в Брюсселі.

«Це етапний захід який має стати кульмінацією поступу України на шляху євроінтеграції. Вважаю, що в ньому мають прийняти участь як керівники держави, представники опозиційних сил так і президент Світового конгресу Українців Євген Чолій від української діаспори», - зазначив Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого екс-посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що у Президента США Барака Обами найближчим часом немає необхідності зустрічатися з Президентом України В.Януковичем.

«Я не можу говорити від імені влади США, але нині Президент Обома дуже зайнятий, а якихось невідкладних питань, які змусили б його зустрітися з Януковичем, поки що не виникає. Отже, я не робив би припущень про таку зустріч у найближчому майбутньому», - заявив С.Пайфер.