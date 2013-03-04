Кличко і Тягнибок вирішили піти від Рибака слідом за Яценюком

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали під час засідання ради після виступу Арсенія Яценюка.

“Проводити Погоджувальну раду зараз, в такій ситуації, немає абсолютно ніякого сенсу”, - сказав лідер “Свободи” Олег Тягнибок.

Він зазначив, що підтримує пропозицію А.Яценюка зібратися у кабінеті голови Верховної Ради Володимира Рибака та переглянути кожен пункт, зауваження та звернення, які задекларував керівник фракції “Батьківщина”.

О.Тягнибок зазначив, що на сьогодні статус депутата від опозиції нічого не вартий.

“Ви, як представник більшості, собі дозволяєте речі, які, напевно, собі не може дозволити голова парламенту будь-якої країни”, - сказав він, звертаючись до В.Рибака.

О.Тягнибок також зауважив, що парламент на сьогодні є недієздатним.

“Дійсно, складається дуже велика підозра, що парламентська більшість зацікавлена в тому, щоб скомпрометувати діяльність Верховної Ради і, можливо, призвести до розпуску парламенту”, - сказав О.Тягнибок.

При цьому він додав, що опозиція із радістю сприйме це, тому що готова до нових виборів.

“Ми прекрасно розуміємо, що в такому стані парламент, коли знищено основи парламентаризму, працювати не може”, - сказав О.Тягнибок.

У свою чергу лідер “УДАРу” Віталій Кличко висловив думку, що кожен депутат може опинитися на місці тих, кого позбавляють депутатських мандатів. Він також підтримав ідею про перерву у засіданні Погоджувальної ради.