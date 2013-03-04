Княжицький: Комітет таки «проголосував» звернення до ВАСУ щодо Власенка

Про це повідомив депутат Микола Княжицький.

"Щойно відбулося засідання комітету, на якому голова комітету Макеєнко, не надавши протоколів попереднього засідання, на якому нібито розглядалася справа Власенка, не надавши документів і не надавши опозиції можливості взяти участь в обговоренні, затвердив рішення", - сказав Княжицький після завершення засідання Українській правді.

"Макеєнко запитався у присутніх, хто проти, щоб скасувати попереднє рішення, яке нібито було прийнято в середу. Представники від більшості підняли руки, що вони проти. Після цього Макеєнко закрив засідання", - додав депутат.

"Опозиція переконана, що рішення, ухвалене в середу було сфальсифіковане. Тоді члени комітету від опозиції не були повідомлені", - наголосив Княжицький.

Перший заступник голови комітету "ударівець" Валерій Карпунцов заявив, що засідання комітету в розумінні засідання не було.

"Відбулося так само, як у 2004 в ЦВК визнавали Януковича президентом. Всі протестують, а Сергій Васильович (Ківалов - ред.) проголошує обраним Віктора Януковича", - додав Карпунцов.