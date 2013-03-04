Єфремов: Макеєнко пожартував про складення повноважень голови комітету

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав сьогодні на брифінгу.

За його словами, сьогодні після засідання регламентного комітету до В.Макеєнка підійшла група народних депутатів від опозиції, які почали чинити на нього тиск.

“Він сказав, що, шановні колеги, комітет закінчився, і на сьогодні я з себе повноваження керівника комітету вже склав”, - зазначив О.Єфремов.

Він додав, що В.Макеєнко сказав ці слова жартома.