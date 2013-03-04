Єфремов: Макеєнко пожартував про складення повноважень голови комітету
12:11, 04 березня 2013Політика
1042 0
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов стверджує, що голова регламентного комітету Володимир Макеєнко пожартував про складення своїх повноважень.
Єфремов переконує, що його однопартієць пожартував
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав сьогодні на брифінгу.
За його словами, сьогодні після засідання регламентного комітету до В.Макеєнка підійшла група народних депутатів від опозиції, які почали чинити на нього тиск.
“Він сказав, що, шановні колеги, комітет закінчився, і на сьогодні я з себе повноваження керівника комітету вже склав”, - зазначив О.Єфремов.
Він додав, що В.Макеєнко сказав ці слова жартома.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter