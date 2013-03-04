БЮТ: Голова комітету ВР, що «забирає» у Власенка мандат, склав повноваження

08:44, 04 березня 2013
Політика
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За повідомленням бютівця Княжицького, Макеєнко складає повноваження.

Володимир Макеєнко

Володимир Макеєнко склав з себе повноваження голови регламентного комітету ВР.

Про це повідомив бютівець Микола Княжицький з посиланням на свого колегу Михайла Хміля, інформує Українська правда .

"Щойно в присутності 8 депутатів від різних фракцій Макеєнко заявив, що складає з себе повноваження голови комітету", - сказав Княжицький.

Це сталося після засідання регламентного комітету ВР, на якому Макеєнко намагався легалізувати рішення щодо звернення до ВАСУ з проханням позбавити бютівця Сергія Власенка депутатських повноважень.

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