Єфремов дивується, що опозиція не прийшла відстоювати Власенка на комітет

Під час словесної перепалки з лідером фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запропонував йому разом скласти депутатські повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради виникла перепалка між А.Яценюком і О.Єфремовим.

А.Яценюк звинуватив О.Єфремова і регламентний комітет у фальсифікації рішення про необхідність позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата через те, що він займається адвокатською діяльністю.

У відповідь О.Єфремов сказав, що 27 лютого відбулося засідання регламентного комітету, який ухвалив таке рішення.

«Сьогодні вранці було ще одне засідання комітету, яке підтвердило рішення, ухвалене на 27 число», - підкреслив О.Єфремов.

Він зазначив, що на сьогоднішнє засідання не прийшли усі 8 членів регламентного комітету від опозиційних фракцій, були присутні лише 6 чоловік.

«Шукайте проблеми у себе, а не шукайте проблеми у інших», - підкреслив О.Єфремов.

На тему: Власенко думає, що його позбавляють мандата через компромат на Щербаня

У цей самий час представники опозиції, серед яких був А.Яценюк, говорили про те, що рішення сфальсифіковане. У відповідь О.Єфремов сказав: «Ви поводитеся некультурно, як мінімум, а я поводжуся дуже пристойно». Він підкреслив, що криками і шумовими ефектами не можна вирішувати питання.

Після цього А.Яценюк запропонував О.Єфремову скласти депутатські повноваження.

«Ви - злочинець», - сказав А.Яценюк.

У відповідь О.Єфремов сказав, що тільки разом з А.Яценюком напише заяву про складання депутатських повноважень і піде з парламенту.

Він звинуватив А.Яценюка в тому, що той свого часу підписав «рішення про вступ (України) в НАТО проти волі всього народу».

«Початок поклали ви, а не ми. І ви сьогодні спокійно дивитеся в очі всім людям», - сказав О.Єфремов, звертаючись до А.Яценюка.

Пізніше на брифінгу Олександр Єфремов сказав: “Сьогодні вранці ми зібрали засідання регламентного комітету на запрошення голови комітету. Я був здивований, що на таке гостре питання з’їхалися всі наші народні депутати, а представників опозиції не було. Значить, їм так треба”, - сказав О.Єфремов.

На запитання, хто саме з членів регламентного комітету був присутній на засіданні комітету 27 лютого, О.Єфремов не назвав їхні прізвища, зазначивши, що їх було приблизно 9 із 17.

Крім того, він зазначив, що з моменту, коли особа отримує статус народного депутата, вона протягом 90 днів повинна написати відповідну заяву про складення інших повноважень.

“Якщо протягом 90 днів С.Власенко цю процедуру зробив, жодних підстав у суду ухвалювати відповідне рішення не буде”, - додав О.Єфремов.

Також О.Єфремов повідомив, що нових заяв стосовно позбавлення депутатських повноважень наразі немає, крім вже відомих, про те він не виключає їх появи.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що голова ВР Володимир Рибак вніс до Вищого адміністративного суду України подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською.

За його словами, 27 лютого 9 із 17 членів регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

О.Турчинов підкреслив, що рішення Регламентного комітету було передано В.Рибаку, який вже направив його до ВАСУ.

При цьому О.Турчинов нагадав, що С.Власенко 22 лютого написав заяву про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. Він підкреслив, що, відповідно до українського законодавства, людина позбавляється права займатися адвокатською діяльністю одразу після написання відповідної заяви.