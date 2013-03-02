Власенко думає, що його позбавляють мандата через компромат на Щербаня

Активізація дії влади по позбавленню Сергія Власенко депутатського мандату, пов’язна з тим, що захисту Юлії Тимошенко вдалося добути документи, які свідчать про імовірну причетність екс-губернатора Донецької області Володимира Щербаня до вбивства народного депутата Євгена Щербаня у 1996 році.

Про таке сам Сергій Власенко заявив в ефірі «5 каналу».

«Декілька днів тому, захист Юлії Тимошенко отримав документи, згідно яких, через два дні після вбивства Євгена Щербаня з рахунків фірми, яка належала його дружині було перераховано більше двох мільйонів доларів на рахунок сина Володимира Щербаня. І ми вбачаємо в цьому можливий мотив убивства Щербаня. При чому ми знаємо, що починаючи за два місяці до трагедії між Володимиром Щербанем і Євгенієм Щербанем стався певний конфлікт. Тому ми бачимо, що ці документи стверджують, що з рахунків вбитої дружини Євгена Щербаня раптом зникає два мільйони доларів, які потрапляють на рахунки сина Володимира Щербання. З цим ми також пов’язуємо можливу активізацію дій влади по позбавленню мене мандата», - заявив Власенко.