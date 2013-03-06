Біля ВАСУ - пікети: там зараз знову візьмуться за Власенка

Близько 100 прихильників партії “Батьківщина” пікетують будівлю Вищого адміністративного суду України, який сьогодні продовжить розгляд позову голови Верховної Ради Володимира Рибака до народного депутата Сергія Власенка щодо позбавлення його депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримають партійні прапори, а також банери з написом ”Стоп – диктатурі!”

Як і вчора, вхід до приміщення суду охороняють співробітники міліції.

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Як повідомляв УНІАН, голова ВР В.Рибак вніс до ВАСУ подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською.

Учора ВАСУ оголосив перерву у засіданні, оскільки задовольнив клопотання захисників С.Власенка про витребування у слідчих у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня інформації, у якому саме статусі у цій справі перебуває С.Власенко.

Також суд погодився витребувати з Єдиного державного реєстру інформацію про терміни, коли С.Власенко здійснював адвокатську діяльність.