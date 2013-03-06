Держдеп США вступився за Власенка, Балогу і Домбровського
США висловили стурбованість через останні події в українському парламенті, де намагаються позбавити мандата опозиційних депутатів.
Держдеп у своїй заяві звернув увагу на справу Сергія Власенка, депутата і захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, повідомляє Радіо Свобода.
Спроби позбавлення Власенка його місця в парламенті «як видається, є політично мотивованими через його зв'язки з Тимошенко», вважають у Державному департаменті.
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Зовнішньополітичне відомство США також згадало про випадки Павла Балоги та Олександра Домбровського, яких український суд уже "позбавив" повноважень у лютому.
США закликали українську владу «шанувати волю українських виборців, висловлену в жовтні 2012 року на парламентських виборах» і закінчити «політично мотивоване переслідування лідерів опозиції та виконувати міжнародні зобов’язання щодо верховенства закону та демократії».