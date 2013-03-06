У Білорусі у зв'язку зі смертю Чавеса приспустили державні прапори

15:23, 06 березня 2013
Політика
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У Білорусі за рішенням Президента Олександра Лукашенка у зв'язку зі смертю лідера Венесуели Уго Чавеса приспущено державні прапори.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Білтелерадіокомпанії.
«За рішенням Президента Олександра Лукашенка у Білорусі приспущено державні прапори. Народ тужить і розділяє біль втрати разом із венесуельцями», - наголошується в повідомленні.

Інформація про оголошення в Білорусі трауру у зв'язку зі смертю У.Чавеса офіційно поки що не підтверджується, але телеканали вже коригують сітку мовлення.

Фото: Наша Ніва

«Буде також виправлена святкова мережа мовлення, запланована на 8 березня. За деякими даними, її перенесуть на день пізніше. Траур планується оголосити на три дні: з 6 по 8 березня», - повідомляє «Єврорадіо».

Тим часом офіційне співчуття венесуельському народу від імені О.Лукашенка досі не обнародуване.

Як повідомляв УНІАН, У.Чавес помер сьогодні на 59-му році життя. Офіційний траур у Венесуелі триватиме 7 днів. Планується, що похорон венесуельського лідера відбудеться 8 березня.

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