У Білорусі у зв'язку зі смертю Чавеса приспустили державні прапори

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Білтелерадіокомпанії.

«За рішенням Президента Олександра Лукашенка у Білорусі приспущено державні прапори. Народ тужить і розділяє біль втрати разом із венесуельцями», - наголошується в повідомленні.

Інформація про оголошення в Білорусі трауру у зв'язку зі смертю У.Чавеса офіційно поки що не підтверджується, але телеканали вже коригують сітку мовлення.

«Буде також виправлена святкова мережа мовлення, запланована на 8 березня. За деякими даними, її перенесуть на день пізніше. Траур планується оголосити на три дні: з 6 по 8 березня», - повідомляє «Єврорадіо».

Тим часом офіційне співчуття венесуельському народу від імені О.Лукашенка досі не обнародуване.

Як повідомляв УНІАН, У.Чавес помер сьогодні на 59-му році життя. Офіційний траур у Венесуелі триватиме 7 днів. Планується, що похорон венесуельського лідера відбудеться 8 березня.