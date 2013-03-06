У Венесуелі після смерті Чавеса оголошено семиденну жалобу

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни Еліаса Хауї (Elias Jaua).

Як пише Лента.ру, глава МЗС також заявив про те, що похорон Чавеса пройде у п'ятницю, 8 березня. Тіло колишнього президента Венесуели до похорону буде знаходитися на території Венесуельської військової академії в Каракасі, куди воно буде перенесено з госпіталю, в якому Чавес провів останні два тижні життя. Місце похорону, повідомляє Agence France-Presse, поки ще не обрано.

На офіційну церемонію поховання, яка відбудеться в п'ятницю, будуть запрошені лідери країн Латинської Америки. Загалом, прощання з Чавесом триватиме протягом трьох найближчих днів.