МЗС України розкритикувало увагу Держдепу США до справи Власенка

Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву у зв’язку з появою коментарів та заяв офіційних представників іноземних держав та міжнародних інституцій щодо окремих аспектів розвитку ситуації в Україні.

Як повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України, «5 березня ц.р. Вищий адміністративний суд України схвалив рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата від фракції Партії регіонів А.Веревського, а 6 березня ц.р. – народного депутата від фракції ВО «Батьківщина» С.Власенка. Згідно зі статтею 78 Конституції України, народний депутат України не має права суміщати депутатську діяльність з будь-якою іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої. У випадку з С.Власенком Колегія суддів Вищого адміністративного суду України прийшла до висновку, що викладені у позовній заяві обставини суміщення депутатських повноважень з адвокатською діяльністю є обґрунтованими, а тому адміністративний позов щодо дострокового припинення повноважень згаданого народного депутата підлягає задоволенню.

У зв’язку з цим, наголошується у заяві, «МЗС України нагадує, що рішення Вищого адміністративного суду України є обов’язковими для виконання і оскарженню не підлягають. З огляду на це ми здивовані намаганням, зокрема, Державного департаменту США, давати політичні оцінки судовим рішенням та процесам, які лежать виключно в юридичній площині.

Крім того, в Україні не залишилась непоміченою вибіркова увага виключно до справи народного депутата від опозиції. Це створює враження, що окремі іноземні політики допускають можливість уникнення відповідальності перед законом для представників опозиції».

«Ми закликаємо наших міжнародних партнерів утримуватися від необґрунтованих закидів на адресу законодавчої, виконавчої та судової влади України і сподіваємося на дієву підтримку зусиль із зміцнення засад верховенства права, здійснення комплексного реформування судової системи в Україні, а також реалізації курсу на європейську інтеграцію нашої держави», говориться в заяві МЗС України.