Захарченко каже, що сім’ю харківського судді обезголовили через його колекцію
Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявляє, що харківського суддю Володимира Трофимова, швидше за все, вбили через колекцію.
Про це міністр сказав під час гарячої телефонної лінії в газеті «Факти».
«Зараз у слідства залишилася практично одна версія: суддю убили через його досить різнобічну колекцію. Трофимов збирав порцеляну, старовинні монети, ордени і медалі», - сказав В.Захарченко.
За його словами, спочатку було ще кілька версій щодо мотивів вбивства. Зокрема, припускали, що злочин міг бути пов'язаний з професійною діяльністю судді, оскільки його було вчинено 15 грудня, в день працівників суду. Крім того, за словами міністра, розглядався і варіант ритуального вбивства, з сектантських мотивів.
«Але тепер коло осіб, які, можливо, причетні до злочину, звузилося. Це кілька осіб. Повідомлення про підозру їм поки що не вручили, але одного жителя Донецької області вже затримано», - сказав В.Захарченко.
Причиною того, що злочинці відрізали убитим голови і забрали з собою, слідство вважає бажання приховати, яку зброю використовували вбивці.
«За результатами експертиз, на одязі жертв і в приміщенні знайдено сліди пороху. Швидше за все, суддю і членів його сім'ї убили пострілами в голову. Дослідивши кулі, можна було б встановити, з чого стріляли, особливо якщо зброя вже десь «засвітилася». Застерігаю відразу: експерти вважають, що злочинці стріляли не з табельної зброї», - додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року в Харкові невідомі убили суддю районного суду Фрунзе Харкова Володимира Трофимова і трьох членів його сім'ї.
За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Було вбито: 58-річного В.Трофимова, його 59-річну дружину, їх 30-річного сина і 29-річну цивільну дружину сина. Вбивці забрали з місця злочину відсічені голови убитих.
5 лютого в Харкові відбувся похорон В.Трофимова і членів його сім'ї.