Суд відмовився скасовувати умовний термін покарання для Іващенка

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

“22 лютого Голосіївський районний суд відмовив у задоволенні подання Голосіївській районній кримінально-виконавчій службі у скасуванні умовного терміну відбування покарання для Іващенка”, - сказав Б.Нечипоренко.

При цьому адвокат зазначив, що натомість представник держобвинувачення подав апеляцію на це рішення, однак за наявною інформацією наразі вона залишена без руху, оскільки Апеляційним судом прийнято рішення та дано доручення прокуратурі виправити процесуальні недоліки у цій скарзі протягом 15 діб.

Водночас, адвокат зазначив, що про судове засідання в Голосіївському суді та про судове засідання в Апеляційному суді сторону захисту не було повідомлено, що також є порушенням норм процесуального права.

Стосовно наслідків, які можуть настати в разі, якщо В.Іващенку буде скасовано умовний вирок, адвокат зазначив, що оскільки його підзахисний отримав статус політичного біженця в Данії, то відповідно “ніхто його видавати українській стороні не буде, так само як це не будуть робити інші європейські країни”.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2010 року В.Іващенко був заарештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу». У квітні 2012 року Печерський суд визнав його винним, засудивши до п'яти років позбавлення волі, у серпні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок, замінивши реальний термін на умовний. У лютому 2013 року встало відомо, що В.Іващенко виїхав за кордон і одержав політичний притулок у Данії.

12 березня Вищий спеціалізований суд розглянув касаційну скаргу В.Іващенка на вирок у справі про перевищення ним службових повноважень. ВСС підтвердив вирок попередньої інстанції, залишивши його без змін.