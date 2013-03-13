ЗМІ: Умовний термін Іващенку можуть замінити на п'ять років тюрми

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» з посиланням на джерела, втеча колишнього керівника Міноборони стала підставою для кількох розслідувань і юридичних процесів. Рішення апеляційного суду містило ряд обмежень волі В.Іващенку. Зокрема, йому було заборонено без дозволу кримінально-виконавчої інспекції (КВІ) виїжджати за межі України, він був зобов'язаний повідомляти про зміну місця мешкання і роботи, а також регулярно відмічатися в управлінні КВІ Голосіївського району Києва.

Для В.Іващенка був встановлений "пільговий" графік зустрічей з інспектором - кожного першого вівторка місяця. Проте після виїзду за кордон він не міг приходити до райвідділу навіть раз на місяць. У листопаді-грудні 2012 року інспектор виконавчої служби, не дочекавшись появлення засудженого, направив йому письмові попередження про відповідальність за порушення режиму. У січні 2013 року в КВІ вирішили здійснити привід засудженого, але наряд міліції, направлений за адресою його прописки, повернувся ні з чим. У лютому в Голосіївському райвідділі міліції завели оперативно-розшукову справу стосовно В.Іващенка.

"Найближчим днями, напевно, у среду-четверг, ми опублікуємо детальну інформацію про дії, які наша служба повинна зробити у цій справі відповідно до законодавства", - прокоментував газеті ситуацію, що склалася, заступник начальника Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко.

Газета зазначає, що закон не залишає ДПтС місця для маневру. "Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки..., КВІ подає до суду подання про скасування звільнення від покарання (умовного терміну) і про відправлення засудженого (до колонії) для відбування покарання", - вимагає ст. 57 Кримінально-виконавчого кодексу.

На долю В.Іващенка очікуване рішення суду не вплине - він вже заявляв, що не має наміру повертатися в Україну за діючої влади. "І навіть якщо Україна спробує повернути В.Іващенка, оголосивши його в розшук через Інтерпол, або по інших каналах, то при всьому бажанні нашої влади ніхто не видасть його Україні, адже він вже одержав статус біженця", - пояснив адвокат колишнього в.о. міністра Борис Нечипоренко.

12 березня Вищий спеціалізований суд розглянув касаційну скаргу В.Іващенка на вирок у справі про перевищення ним службових повноважень. ВСС підтвердив вирок попередньої інстанції, залишивши його без змін.

У серпні 2010 року В.Іващенко був заарештований за звинуваченням у перевищенні влади під час реалізації майна «Феодосійського судномеханічного заводу». У квітні 2012 року Печерський суд визнав його винним, засудивши до п'яти років позбавлення волі, у серпні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок, замінивши реальний термін на умовний. У лютому 2013 року встало відомо, що В.Іващенко виїхав за кордон і одержав політичний притулок у Данії.