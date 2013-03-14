«Ноу-хау» вінницької опозиції: на мітинг прориваються з жалобними вінками

Вінницький обласний осередок ВО «Батьківщина» звернеться до прокуратури та міліції стосовно розслідування факту дезінформації щодо переносу акції «Вставай, Україно!» з 14 на 19 березня.

Про це УНІАН повідомила лідер облорганізації «Батьківщини» Людмила Щербаківська.

«По усьому місту розклеєні листівки, що акція переноситься на 19 березня і буде на площі біля «Книжки». Перше повідомлення мені надійшло ще зранку – мені зателефонували з міліції й запитали чи правда, що акція переноситься на 19 березня? Я відповідаю – та ні нічого не переноситься. Також інформація про перенос акції йшла на радіо, тому ми зараз пишемо заяви у прокуратуру, міліцію, щоб перевірили хто дав дезінформацію на радіо», - сказала Л.Щербаківська.

Вона зазначила, що фальшиві телефонні дзвінки повідомлення поступали також й активістам з районів області. «Телефонували й нашим районним керівникам, так дзвонили у Ладижин та говорили, що акція переноситься», - сказала вона.

Л.Щербаківська розповіла, що зважаючи на різного роду перешкоджання деякі керівники вже йдуть на видумки та хитрість.

«В нас вже навіть один з наших керівників додумався - купив чорні стрічки та вінки, лише щоб довести у Вінницю людей з районів на акцію», - зазначила Л.Щербаківська.

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Стосовно присутності сьогодні на акції Віталія Кличка, то Л.Щербаківська зазначила, що він за кордоном у Америці, і вона не володіє інформацією чи буде він на заході у Вінниці.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці з’явилися фальшиві листівки та повідомлення у ЗМІ про начебто перенесення на 19 березня дати маршу в рамках акції «Вставай, Україно!», який відбудеться сьогодні, 14 березня. У фальшивих листівках також зазначалось, що 19 березня на зустрічі буде присутня лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.