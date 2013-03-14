У вінницькій ДАІ опозиції відповіли, що у них теж всеукраїнська акція

Про це УНІАН сказав начальник сектору профілактичної роботи управління Державтоінспекції у Вінницькій області підполковник міліції Володимир Мотичко.

«Ще вчора на деяких сайтах з’явилась інформація, що Державтоінспекція Вінниччини перешкоджає доставці людей на акцію, яка має відбутись сьогодні у Вінниці (йдеться про акцію опозиції «Вставай, Україно!» за участі Володимира Кличко, Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока - УНІАН). Ніяких перешкоджань ми не застосовуємо. Ми стоїмо на сторожі безпеки дорожнього руху і наша головна задача – у тих перевізників, які перевозять людей, щоб автобуси в них були технічно справними, щоб були у наявності усі відповідні документи, а також не порушувались ними правила дорожнього руху. Якщо все у порядку - ми нікому нічого не забороняємо», - заявив В.Мотичко.

Він зазначив, що ДАІ – це структура поза політикою і співробітники ДАІ області, як вчора, так сьогодні працюють у звичному режимі.

«Ні у які політичні акції, в які нас хочуть втягнути, ми не влазимо, і нам це заборонено законом. Ми структура поза політикою, але завжди, як тільки десь проводиться якась політична акція, зразу починаються звинувачення, намагання очорнити, в першу чергу ДАІ, що чомусь хтось когось ущемлює. Ми працюємо у звичному режимі, якщо політики проводять собі якісь акції – до чого тут Державтоінспекція?», - сказав В.Мотичко.

Він додав, що зараз на дорогах України, в тому числі й у Вінницької області, з 1 березня проходить загальнодержавна профілактична акція «Перевізник».

Як повідомляв УНІАН, 14 березня у Вінниці об`єднані опозиційні сили в рамках всеукраїнської акції протесту ”Вставай, Україно!” організовують протестний марш. Участь в марші візьме лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко та лідер «Батьківщини» Арсеній Яценюк.

14 березня прес-служба Вінницької обласної організації ВО "Свобода" заявила, що представники правоохоронних органів і Державної автомобільної інспекції блокують виїзд делегацій районів Вінниччини на акцію протесту “Вставай, Україно!”.

Зокрема, як стверджують в партії, правоохоронці погрожують перевізникам забрати ліцензії у випадку перевезення активістів на віче. Так, правоохоронці блокують виїзд автобусів із Тульчина, Чечельника та Могилева-Подільського, йдеться в повідомленні.