У Львові розпочалася акція «Вставай, Україно!» (фото)

У Львові розпочалася акція “Вставай, Україно!”.

Як передає кореспондент УНІАН, понад 3 тисячі учасників акції сформували колону на площі біля пам’ятника Івану Франку із сотнями прапорів ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода”, державними прапорами України та червоно-чорними стягами вирушили вулицею Словацького до вулиці Дорошенка у напрямку пам’ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи, де о 17.00 планується початок мітингу за участю лідерів «Батьківщини» та «Свободи» Арсенія Яценюка та Олега Тягнибока. Лідера УДАРу Віталія Кличка сьогодні у Львові не очікують.

На чолі колони - великий транспарант із зображенням провідників ОУН-УПА Степана Бандери, Романа Шухевича, Євгена Коновальця. За ними крокують представники ВО “Свобода” та ВО “Батьківщина”, які несуть полотнища Державного прапора України розміром 15 на 10 метрів. На чолі колони йдуть активісти, які тримають транспаранти і плакати з написами такого змісту: “Вставай, Україно!”, “Україні волю!”, “Банду геть!”, “Свободу політв’язням!” і “Юля переможе!” На чолі колони йдуть А.Яценюк, О.Тягнибок, народні депутати від опозиційних сил.