В опозиції кажуть, що народне віче у Львові відбудеться за будь-якої погоди

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини», зазначивши, що в офіс львівського осередку партії безперервно телефонують жителі Львівщини і скаржаться, що через негоду досі ускладнено рух на дорогах і їм важко дістатися до віче.

«Рух на трасах Львівщини ускладнений насамперед у Бродівському, Дрогобицькому, Радехівському районах. І якщо центральні траси розчищають від снігу, то більшість сільських доріг досі у заметах», - повідомив народний депутат, лідер львівської «Батьківщини» Роман Ілик, додавши, що попри складні погодні умови народне віче «Вставай, Україно!» у Львові відбудеться.

«Мітинг за участю лідерів опозиції у Львові відбудеться. Ми запрошуємо львів’ян взяти участь у віче, прийти на площу перед пам’ятником Кобзареві не заради окремих політиків, чи партій, а заради самих себе, своїх дітей та родин. І спільно висловити протест проти дій режиму», - закликає Р.Ілик.

Лідер львівської “Батьківщини” нагадав, що учасники віче о 16.30 пішою ходою вирушать від пам’ятника І. Франку вулицями Словацького – Дорошенка – проспект Свободи.