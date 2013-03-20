Журналісти світу застерігають українську владу від ідеї Кузьміна

Міжнародна федерація журналістів та її європейський підрозділ - Європейська федерація журналістів, застерігають українську владу від нової спроби запровадити кримінальну відповідальність за наклеп в Україні.

Про відповідну позицію Міжнародної та Європейської федерацій журналістів поінформували УНІАН у прес-службі Незалежної медіа-профспілки України.

«Журналісти організацій, як ЄФЖ, та міжнародні організації, такі як Рада Європи та ОБСЄ, намагаються покласти край кримінальному переслідуванню за наклеп по всій Європі, - сказав президент ЄФЖ Арне Кьоніг. - Наша позиція зрозуміла: кримінальні закони про наклеп є не тільки непропорційними, але вони також мають стримуючий ефект для готовності і здатності журналістів робити свою роботу ефективно».

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Зокрема, у федераціях журналістів зазначають, що 18 березня перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін запропонував знову запровадити кримінальну відповідальність за наклеп в Україні.

Партнерські організації МФЖ і ЄФЖ в Україні - Незалежна медіа-профспілка (НМПУ) і Національна спілка журналістів України (НСЖУ) вказують, що аналогічна пропозиція була сприйнята дуже негативно восени минулого року і призвела до масових протестів журналістської спільноти. Вони попереджають, що нова спроба призведе до ще більшої негативної реакції з боку журналістів.

«Ми підтримуємо акції протесту українських журналістів у цій боротьбі, - сказав президент Міжнародної федерації журналістів Джім Бумела. – Кожна спроба нав'язати кримінальну відповідальність за наклеп є прямою загрозою для професійних журналістів, які намагаються викрити хабарництво, корупцію, і кумівство в Україні».