Попов подякував депутатам за вибори і закликав не зупинятися





Як повідомляє ТСН, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

"Невирішеність питання про місцеві вибори в Києві створила б додаткову напруженість у суспільстві. Тому наполегливість народних депутатів, які ініціювали прийняття потрібного для Києва закону, можна тільки вітати", - сказав О.Попов.

Він розповів, що зустрічався з народними депутатами, яких підтримали кияни, одразу після виборів, і закликав їх сприяти законодавчому врегулюванню нагальних проблем Києва, в тому числі проблеми бюджету та розвитку місцевого самоврядування.

"Я вдячний народним депутатам, які нарешті змогли переступити через амбіції і відволіклися від політичної боротьби, незважаючи на приналежність до різних політичних сил, змогли об'єднатися для вирішення проблем міста, в якому вони живуть. Від імені всіх киян закликаю їх найближчим часом підготувати і винести на голосування законопроекти, спрямовані на вирішення інших, не менш гострих проблем столиці. Зокрема, проблеми вилучень з київського бюджету і захисту історичної спадщини Києва", - акцентував голова КМДА.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада не підтримала в цілому, але водночас прийняла за основу проект постанови про призначення на 2 червня чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

За дане рішення проголосували 179 депутатів (за необхідних 226 — УНІАН) із 401, зареєстрованого в сесійній залі.

Постанову підтримали: від фракції Партії регіонів - 7 народних депутатів, від “Батьківщини” — 84, від «УДАРу» — 37, “Свободи” - 33, позафракційні — 18, фракція КПУ не голосувала в повному складі.