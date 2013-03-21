Тягнибок: КС прийме таке рішення щодо київських виборів, яке йому скажуть у ПР
Лідер фракції “Свобода” Олег Тягнибок вважає, що Конституційний Суд України виноситиме такі рішення, як вирішить Партія регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання О.Тягнибок висловив сьогодні під час брифінгу після голосування за вибори у Києві.
Він нагадав, що лідер фракції ПР Олександр Єфремов задекларував, що Партія регіонів чекатиме рішення КС стосовно виборів у Києві. “Звісно, що давати оцінку діям суду можливо не є зовсім коректним, але коли суди в нашій державі на превеликий жаль, не тільки Конституційний, а й інші суди, є повністю підконтрольні владі, то звичайно представники опозиції не можуть мовчати”, - сказав він.
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На переконання О.Тягнибока, КС уже показав, що він є “ручним” і замість того, щоб тлумачити Конституцію України, суди тлумачать “позицію Банкової”. “Фактично стали речниками того, що їм розкаже Адміністрація Президента. Конституційний Суд — речник Адміністрації Президента, а не інституція, яка має стояти на захисті права і тлумачити Конституцію України”, - сказав О.Тягнибок.
Також, на думку О.Тягнибока, сам факт того, що Партія регіонів “нібито бавлячись перед всім українським суспільством, що вони вже такі великі правники” і дочекаються рішення суду, а потім вже ухвалювати рішення у Верховній Раді, демонструє, що це є політичне рішення. “Рішення по Києву не лежить в правовій площині, це є виключно політичне рішення. І Конституційний Суд зробить так, як політично буде вирішено проводом Партії регіонів”, - сказав він.