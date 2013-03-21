Тягнибок: КС прийме таке рішення щодо київських виборів, яке йому скажуть у ПР

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання О.Тягнибок висловив сьогодні під час брифінгу після голосування за вибори у Києві.

Він нагадав, що лідер фракції ПР Олександр Єфремов задекларував, що Партія регіонів чекатиме рішення КС стосовно виборів у Києві. “Звісно, що давати оцінку діям суду можливо не є зовсім коректним, але коли суди в нашій державі на превеликий жаль, не тільки Конституційний, а й інші суди, є повністю підконтрольні владі, то звичайно представники опозиції не можуть мовчати”, - сказав він.

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На переконання О.Тягнибока, КС уже показав, що він є “ручним” і замість того, щоб тлумачити Конституцію України, суди тлумачать “позицію Банкової”. “Фактично стали речниками того, що їм розкаже Адміністрація Президента. Конституційний Суд — речник Адміністрації Президента, а не інституція, яка має стояти на захисті права і тлумачити Конституцію України”, - сказав О.Тягнибок.

Також, на думку О.Тягнибока, сам факт того, що Партія регіонів “нібито бавлячись перед всім українським суспільством, що вони вже такі великі правники” і дочекаються рішення суду, а потім вже ухвалювати рішення у Верховній Раді, демонструє, що це є політичне рішення. “Рішення по Києву не лежить в правовій площині, це є виключно політичне рішення. І Конституційний Суд зробить так, як політично буде вирішено проводом Партії регіонів”, - сказав він.