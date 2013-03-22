Представник Януковича пророкує: Вибори в Києві призначать конституційною більшістю

Таке заявив представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко.

«Я абсолютно погоджуюсь з моїми колегами, що право на місцеве самоврядування є засадничим правом обирати собі владу. Якщо ми говоримо про європейські цінності, незалежно від того, хто активно, чи неактивно з громадян, які живуть в Києві, коментує ці питання, ми – політики зобов’язані забезпечити це право», - зазначив Мірошниченко в ефірі «5 каналу».

«Це рішення буде, це рішення буде так само, як ми ухвалювали, рішення конституційною більшістю по призначенню виборів і це рішення повинно бути після того, як Конституційний суд розтлумачить нам статус цих виборів», - заявив представник Президента.