На Прикарпатті через снігопади скорочують навчальний процес та робочий день

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, про це йшлося сьогодні на засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Протягом сьогоднішнього та декількох наступних днів в області очікується різке погіршення погодних умов: зниження температури, снігопади, хуртовини, ожеледь.

За словами начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Володимира Чернецького, всі підрозділи служби готові до роботи у складних умовах. Оперативні групи виїхали у райони, де прогнозується найгірша ситуація (Долинський, Городенківський, Калуська траса), встановлена взаємодія з працівниками ДАІ, на складних ділянках автошляхів працюватимуть пости.

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У Калуському, Богородчанському, Верховинському, Городенківському, Косівському, Рожнятівському та Долинському районах є випадки відключення від електропостачання. Загалом пошкоджено 6 ліній електропередач. Працівники ПАТ «Прикарпатобленерго» приступили до ліквідації аварійних ситуацій.

В області буде обмежено рух важковагового транспорту в напрямку Долини, а за необхідності також на інших ділянках.

Сьогодні рекомендовано скоротити учбовий процес у навчальних закладах та робочий день для працюючих.