Попов сьогодні вночі організує активні роботи на Окружній

До ранку буде розчищено третю смугу на Окружній дорозі. Відповідне доручення дав сьогодні на вечірньому засіданні штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці голова КМДА О.Попов.

Окружна буде закрита для проїзду транспорту до 4.00 27 березня, перекриття руху пов’язано з роботами щодо очищення третьої смуги, якою зранку планується пустити великовантажний транспорт.

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«Сьогодні вночі ми організуємо активні роботи на окружній дорозі, залучаючи всі можливі засоби, механізми та техніку, що там є. Ми припиняємо рух цією частиною дороги. З 23.00 до 4-ої години ранку ми повинні ці роботи виконати. Третя смуга повинна на ранок запрацювати. Ми о 4-ій запустимо туди потік великовантажних автомобілів» - сказав О.Попов. Він також звернувся до керівництва Солом’янського району з тим, щоб воно забезпечило очищення в ночі проспекту Комарова, на Борщагівці, де зараз транспорт може рухатися в межах півтори смуги, і для цього в разі потреби планується обмежити також і тут рух. За його словами має бути очищений і проспект Перемоги, аби ним можна було запустити комунальні тролейбуси.