Попов сьогодні вночі організує активні роботи на Окружній
Окружна буде закрита для проїзду транспорту до 4.00 27 березня.
До ранку буде розчищено третю смугу на Окружній дорозі. Відповідне доручення дав сьогодні на вечірньому засіданні штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці голова КМДА О.Попов.
Окружна буде закрита для проїзду транспорту до 4.00 27 березня, перекриття руху пов’язано з роботами щодо очищення третьої смуги, якою зранку планується пустити великовантажний транспорт.
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«Сьогодні вночі ми організуємо активні роботи на окружній дорозі, залучаючи всі можливі засоби, механізми та техніку, що там є. Ми припиняємо рух цією частиною дороги. З 23.00 до 4-ої години ранку ми повинні ці роботи виконати. Третя смуга повинна на ранок запрацювати. Ми о 4-ій запустимо туди потік великовантажних автомобілів» - сказав О.Попов. Він також звернувся до керівництва Солом’янського району з тим, щоб воно забезпечило очищення в ночі проспекту Комарова, на Борщагівці, де зараз транспорт може рухатися в межах півтори смуги, і для цього в разі потреби планується обмежити також і тут рух. За його словами має бути очищений і проспект Перемоги, аби ним можна було запустити комунальні тролейбуси.