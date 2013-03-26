Попов відправив у відставку свого заступника Мазурчака через колапс у Києві

Голова КМДА Олександр Попов прийняв відставку першого свого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення О.Попов озвучив сьогодні ввечері на засідання штабу з ліквідації наслідків негоди в столиці.

Перед цим було заслухано звіт О.Мазурчака про реагування та заходи направлені на ліквідацію снігопаду в Києві 22-23 березня. Під час своєї доповіді О.Мазурчак зазначив, що як професіонал і як людина, яка багато років працює в цій системі, і який завжди був вимогливий до всіх підпорядкованих йому людей, визнає, що як керівник комісії з техногенно-екологічної безпеки недооцінив наслідки, які могли бути від цієї негоди, не організував на належному рівні роботу цієї комісії, не зміг попередити наслідки, частину яких можна було б мінімізувати.

«У зв’язку з цим я подаю прохання про відставку»,- звернувся О.Мазурчак до голови КМДА. На це О.Попов відреагував словами: «Олександр Володимирович, я вас поважаю. Ви дуже багато зробили для того , щоб покращити ситуацію в місті і по питаннях житлово-комунального господарства в Києві в цілому, але, як керівник комісії, ви повинні були до ситуації відреагувати відповідно на всі виклики, які ми на жаль маємо зараз. Що стосується відставки, я її приймаю».

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На засіданні було прийнято рішення визнати роботу комісії, яку очолював О.Мазурчак незадовільною і такою, що не відповідала ситуації, яка склалася. Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного, який мав відреагувати на негоду вчасно, тобто до ситуації, яка виникла 22-23 березня. Також визначено, що тепер відповідальним за можливий паводок в столиці персональну відповідальність нестиме директор Департаменту благоустрою КМДА Сергій Садовий, в склад департаменту якого входить управління з надзвичайних ситуацій. Також голова КМДА наказав підготувати відповідні документи та подати їх в Київраду щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глинського за погану роботу по зачищенню міста від снігу 22-23 березня (рішення про звільнення ухвалює орган, який заснував підприємство, в даному випадку - Київрада).

Крім того О.Попов дав попередження керівнику комунального підприємства «Київпастранс» Миколі Ламбуцькому: «Халатне відношення до цієї ситуації, пане Ламбуцький, це моя оцінка така. У вас є шанс виправити її і встановити довіру, я думаю не тільки мою, киян перш за все, тим що ми своєчасно відпрацюємо, нормальну роботу транспорту вже завтра. В повному обсязі».

Голова КМДА сказав, що хоче відзначити самовіддану роботу водіїв, а також працівників внутрішніх справ, ДАІ, військових, які допомагали, двірників.

«Як можна допускати такі помилки управлінські, за які ми потім маємо такі проблеми,- наголосив продовжуючи О.Попов.