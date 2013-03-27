Яценюк: за безлад у Києві відповідальний Янукович

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив на прес-конференції.

“На цьому тижні ми будемо проводити широкі протестні акції, народні віча, ходу в трьох містах України: Івано-Франківську - в четвер, у Тернополі — в п’ятницю, в Чернівцях — в суботу”, - зазначив він.

А.Яценюк наголосив, що основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

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За словами А.Яценюка, Президент також відповідальний за «безлад», який панує у Києві, оскільки не звільняє Олександра Попова з посади голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.