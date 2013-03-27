Мазурчак бере удар на себе і лякає, що машини будуть плавати по свої дахи

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Мазурчак сказав в інтерв‘ю журналістам, коментуючи відповідне запитання.

«Ні. Вважаю, що ні. І більше того, скажу, що Київ має на сьогодні найкраще підготовленого керівника міста. І на сьогодні я не бачу взагалі, і серед тих, хто буде балотуватися на цю посаду, ні одного спеціаліста, який би міг стати на його рівень з його рівнем підготовки», - сказав О.Мазурчак.

«Він вже включився у процес після того, як сталася ситуація. І фактично сам очолив штаб по її ліквідації. А питання попередження є в компетенції комісії, яку я очолював, і тому мною було прийнято таке рішення», - зауважив він.

При цьому О.Мазурчак повідомив, що, незважаючи на те, що подав у відставку, підготує і вже сьогодні надасть повністю план заходів з мінімізації наслідків можливої повені. «І я постараюся, щоб вони були виконані», - наголосив О.Мазурчак.

За його словами, у столиці перевірено усі зливові системи, вони прочищені й готові до роботи. «Але все залежатиме від того, як танутиме сніг. Все буде залежати від погодних умов. Якщо будуть перепади такі, що сніг розтопився і замерз, то ці прийомники льодом можуть покритися. Тому дуже важливо розуміння всіх моментів. Люди повинні розуміти, що це стихійне явище, яке буває один раз на 100 років. Їм треба відмовитися від поїздок на приватному транспорті і дати можливість розчистити зливоприйомники від льоду. Якщо цього не буде, то будуть дуже великі проблеми, машини будуть плавати по свої дахи. І потім будуть знову казати, що влада не змогла зробити…», - зазначив О.Мазурчак.

Як сказав О.Мазурчак, існує карта проблемних місць міської каналізації, їх у Києві 90, де можуть бути проблеми, і саме з них слід у першу чергу вивозити сніг.

Також він пропонує вивозити сніг з місць великих транспортних потоків, з центру міста.