Азаров вигнав депутата із засідання Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, після вступного слова М.Азарова та доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, якими саме були вимоги.

М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із зали засідань.

“Ви зірвали роботу Верховної Ради, і зараз Ви пропонуєте зірвати роботу Кабінету міністрів. Ніякі мандати не повинні використовуватись. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність, виводьте його із зали. Такої наглості… Ніякі мандати не повинні використовуватись для зриву роботи уряду”, - заявив М.Азаров.

На тему: Пускати на Кабмін нардепів тепер будуть тільки з дозволу Азарова

Він декілька разів повторив свою вимогу вивести депутата із зали. “Я вас попереджую: будь-які спроби так званих народних депутатів заважати роботі уряду будуть присікатися, і не будуть пускатися в залу засідань уряду. Ще раз попереджую: охорона, вивести цього депутата із зали”, - наголосив М.Азаров.