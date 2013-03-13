Пускати на Кабмін нардепів тепер будуть тільки з дозволу Азарова

Кабінет міністрів затвердив зміни до свого регламенту.

Текст відповідної постанови від 11 березня № 147 розміщено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, у засіданні уряду можуть брати участь народні депутати України поточного скликання, генеральний прокурор або його заступник, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, голова Національного банку або його заступник, голова Антимонопольного комітету та уповноважені Президентом України представники.

При цьому питання участі народних депутатів у засіданні Кабінету міністрів вирішується за погодженням з прем’єр-міністром на підставі повідомлення за особистим підписом народного депутата або голови депутатської фракції, групи, що надійшло до дня проведення засідання (але не пізніше ніж за 24 години до його проведення).

Зазначені повідомлення з використанням факсимільного відтворення підпису таких осіб до розгляду не приймаються.

Якщо кількість народних депутатів України, які бажають взяти участь у засіданні, перевищує кількість визначених у залі засідань місць для їх розміщення, у засіданні беруть участь народні депутати пропорційно кількості представників від депутатських фракцій, груп та кількості позафракційних народних депутатів, які виявили бажання взяти участь у засіданні.

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Також передбачено, що Секретаріат Кабінету міністрів забезпечує реєстрацію учасників засідання та їх розміщення у залі засідань Кабінету міністрів. Для забезпечення розміщення народних депутатів у залі засідань Кабінету міністрів резервується необхідна кількість місць, але не більш як десять.

Крім того, допуск учасників засідання та запрошених осіб до залу засідань Кабінету міністрів здійснюється згідно із законодавством про охорону органів державної влади та посадових осіб з використанням технічних засобів огляду та контролю у визначеному Кабінетом міністрів порядку.

Якщо у члена Кабінету міністрів, іншого учасника засідання за результатами вивчення поданих для розгляду матеріалів виникли принципові зауваження і пропозиції до проекту акта, вони подаються у письмовій формі членам Кабінету міністрів та іншим учасникам засідання під час обговорення.

Особи, запрошені на засідання Кабінету міністрів, після завершення обговорення питання членами Кабінету міністрів можуть з дозволу головуючого вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення.

Учасникам засідання Кабінету міністрів та особам, запрошеним на засідання, забороняється переривати доповідачів та інших виступаючих, коментувати доповіді та виступи, робити репліки та в інший спосіб перешкоджати проведенню засідання Кабінету міністрів.

Постановою передбачено, що підготовка матеріалів з питань, які розглядаються на закритому засіданні кабінету Міністрів, допуск на таке засідання, оформлення протоколу та прийнятих актів здійснюються, зокрема, з дотриманням встановлених правил роботи із секретними документами або документами, які містять інформацію з обмеженим доступом.