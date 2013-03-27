Азаров вважає, що Мазурчак отримав по заслузі

Прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що із наслідків снігової стихії в Києві мають бути зроблені технічні та кадрові висновки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів

"Стихія виразно виявила ключові проблеми столиці. Перш за все – це відсутність окружної дороги і нестача розв’язок, паркінгів і мостів у місті. А також недостатня матеріально-технічна база комунальних служб. Це ще раз підтвердило, що зусилля з будівництва транспортної інфраструктури, які уряд разом з київською владою здійснював в останні роки – абсолютно правильні і виправдані. Ми будували транспортні розв’язки, лінії метрополітену, розширювали дороги. З ситуації, яка сталась, ми повинні зробити дуже серйозні висновки на майбутнє. Як кадрові, організаційні, так і технічні", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що на перше місце треба поставити будівництво сучасної окружної дороги, яка дозволить розвантажити місто. При цьому глава уряду зазначив, що окружна – це принаймні ще два нових мости, і це масштабне завдання.

"Важко, але цю проблему треба вирішувати», - сказав прем’єр.

Також М.Азаров вважає неможливим повністю заборонити в’їзд вантажівок до столиці.

«Хочу відповісти окремим критикам, які вимагають взагалі заборонити в’їзд в столицю для фур. Треба розуміти, що в Київ щодоби завозяться десятки тисяч тонн вантажів – товарів першої необхідності, продуктів харчування та ін. Повністю закрити доступ фурам немислимо, оскільки це унеможливить постачання багатомільйонного міста. Отже, потрібні нові логістичні схеми", - підкреслив М.Азаров.

Крім того, він зазначив, що у Києві треба розвивати підземний громадський транспорт і будувати тунельні розв’язки. Глава уряду вважає, що треба «переозброїти» комунальні служби, придбати навантажувачі й необхідну «лінійку» вантажівок, а головне – дорожню мікротехніку, якої так бракує для прибирання дворів, проїздів, тротуарів.

"Давайте вдумаємося, що приблизно на тисячу квадратних кілометрів території Києва, на яку впали 50 мільйонів тонн снігу, є лише 150 снігоприбиральних машин. Тобто, по 333 тисячі тонн снігу на одну машину. Ось який масштаб необхідного переозброєння комунальних служб», - заявив М.Азаров.

Він також вважає, що керівники міських служб мають брати на себе відповідальність і виявляти більше ініціативи.

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«На жаль, не всі продемонстрували фаховість і відповідальність. Тому кадрове рішення щодо окремих керівників міського господарства обґрунтоване й справедливе. А після завершення ліквідації наслідків стихії ми вимогливо розглянемо питання про відповідальність інших працівників і керівників", - сказав М.Азаров.