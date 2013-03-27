Президент ПАРЄ натякнув, що Україні варто пришвидшитися

Про це заявив Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон під час зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Рибаком у середу, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України.

«Я приїхав в Україну як Президент ПАРЄ, як ваш партнер. Ми тут, щоб підтримати і допомогти, - зазначив він. - Ми дуже розраховуємо на Україну».

Ж.-К.Міньйон підкреслив, що Україна - «молода держава, і вона ще не встигла зробити все, що відповідає стандартам Ради Європи». Разом з тим, Президент Асамблеї зазначив, що «все треба робити поступово, але нині необхідно пришвидшити свій поступ до стандартів Ради Європи».

Президент ПАРЄ привітав ухвалення Заяви Верховної Ради України «Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом». «Я вітаю те, що є одностайна думка щодо Угоди про асоціацію», - сказав він.

«Я абсолютно переконаний, що Україна хоче виконати взяті на себе зобов’язання. В їх рамках було б дуже доречно, щоб Угода про асоціацію була підписана у листопаді цього року, - сказав Ж.-К.Міньйон. - Ми чекаємо на неї з нетерпінням, оскільки цей документ вигідний як Україні, так і Євросоюзу».

Ж.-К.Міньйон підкреслив, що Рада Європи, Парламентська асамблея та Венеціанська комісія готові надати Україні сприяння у здійсненні конституційної реформи, реформуванні законодавства у сфері боротьби з корупцією, системи прокуратури та правоохоронних органів, судової та виборчої систем. «Необхідно задіяти механізми парламентської дипломатії, аби допомогти вам у реалізації реформ», - сказав він.

Президент ПАРЄ також зазначив, що нинішній рік є важливим для нашої країни і з огляду на головування в ОБСЄ. «Україна відіграє важливу роль в регіоні, і не тільки, і нам потрібна ваша допомога у розв’язанні «заморожених конфліктів», - сказав він.

У свою чергу, В.Рибак погодився з думкою Ж.-К.Міньйона щодо необхідності прискорення реформ. «Є серйозні недоліки у законодавстві. Але ми працюємо над помилками, - сказав керівник парламенту. - У квітні-травні ми приймемо закони на виконання зобов’язань України перед РЄ, продовжуватимемо роботу з удосконалення законодавчої бази».

«Ми все будемо робити, щоб Україна була у європейській сім’ї», - сказав голова Верховної Ради.