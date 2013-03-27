Сьогодні Янукович зустрінеться з головою ПАРЄ
08:24, 27 березня 2013Політика
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом Міньйоном.
Янукович проведе зустріч з Жан-Клодом Міньйоном
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).
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Час зустрічі буде повідомлено додатково.
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