Сьогодні Янукович зустрінеться з головою ПАРЄ

08:24, 27 березня 2013
Політика
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом Міньйоном.

Янукович проведе зустріч з Жан-Клодом Міньйоном

Про це повідомляє прес-служба Президента.
Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).

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Час зустрічі буде повідомлено додатково.

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