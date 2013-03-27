Сьогодні Янукович зустрінеться з головою ПАРЄ

Сьогодні Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з головою Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клодом Міньйоном.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11). На тему: Візит співдоповідачів ПАРЄ до України був відкладений з технічних причин Час зустрічі буде повідомлено додатково.

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