«УДАР» поскаржиться на Азарова ГПУ

Про це народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, коментуючи дії М.Азарова, який на засіданні Кабміну наказав вивести із зали засідань уряду депутата Сергія Капліна.

“С.Каплін прийшов не просто як нардеп, а як представник опозиційної партії, завдання якої - контролювати дії влади”, - підкреслила І.Геращенко.

“Він хотів виступити з пропозицією вже зараз створити антикризовий штаб по боротьбі з паводком, адже не треба бути Капітаном Очевидністю, аби не розуміти, що настає після таких снігів. І заяви уряду, що паводку не буде, українців сьогодні просто відверто лякають...... Як і вперте небажання визнати відповідальність Попова за колапс у столиці”, - зазначає І.Геращенко.

На її думку, “Азаров звик до спілкування в стилі постановочного шоу, іншого він не терпить і впадає в істерику. Але цього разу він перевищив свої повноваження, примушуючи охорону витягти депутата з зали. Яка там недоторканність?”.

І.Геращенко підкреслила, що “партія готує звернення до ГП щодо порушення Азаровим закону. Але очевидна реакція ГП. Тому ми вимагатимемо відставки цього ретрограда і чекаємо, що комуністи і позафракційні теж дадуть свої голоси”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр М.Азаров наказав охороні вивести із зали засідань уряду народного депутата від партії «УДАР» Сергія Капліна.

Зокрема, після вступного слова М.Азарова та доповіді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських народний депутат почав голосно щось вимагати від уряду, але журналісти не чули, якими саме були вимоги.

М.Азаров на підвищених тонах почав вимагати від охорони вивести С.Капліна із зали засідань.

“Ви зірвали роботу Верховної Ради, і зараз Ви пропонуєте зірвати роботу Кабінету міністрів. Ніякі мандати не повинні використовуватись. Охорона, будь ласка, я на себе беру відповідальність, виводьте його із зали. Такої наглості… Ніякі мандати не повинні використовуватись для зриву роботи уряду”, - заявив М.Азаров.