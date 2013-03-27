Луценко хоче продовжити лікування у клініці «Оберіг»

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не потребує чергового обстеження, а наполягає на продовженні лікування у клініці «Оберіг».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народна самооборона», про це заявила народний депутат, дружина екс-міністра Ірина Луценко у відповідь на інформацію ДПтСУ про нібито відмову Ю.Луценка від обстеження.

«Луценко не потребує чергового обстеження. Він наполягає на продовженні лікування в клініці «Оберіг», яке було цинічно і безпідставно перервано пенітенціарною службою», - наголосила І.Луценко.

Вона вкотре нагадала, що консиліум лікарів клініки «Оберіг» у січні 2013 року встановив повний діагноз захворювань Ю.Луценка і визначив чіткий порядок та методику його лікування саме у клініці «Оберіг», саме на обладнанні, яке знаходиться у клініці «Оберіг», саме лікарями клініки «Оберіг».

«Луценко вибрав заклад охорони здоров’я, лікаря, методику лікування. Було оплачено надання медичної допомоги. Таке право йому гарантує ст. 6, 34, 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», ст. 107, 116 Кримінально-виконавчого кодексу та ст. 284 Цивільного кодексу України», - зазначила І.Лценко.

«Організація пенітенціарною службою чергової комісії МОЗ для обстеження Луценка має на меті лише одне – створити видимість, а не реальне лікування ув’язненого», - резюмувала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, у Державній пенітенціарній службі заявили, що Ю.Луценко відмовився від обстеження лікарем із клініки «Оберіг». У прес-службі ДПтС зазначили, що напередодні керівництво управління пенітенціарної служби у Чернігівській області провело перемовини з лікарями універсальної клініки «Оберіг» щодо можливості залучення фахівців цієї клініки до обстеження, за рекомендаціями цієї ж лікарні, Ю.Луценка. Після виписки Ю.Луценка з лікарні «Оберіг» медиками цього закладу через певний проміжок часу було рекомендовано провести обстеження стану його здоров’я, у тому числі здати певні аналізи. За результатами перемовин лікарі клініки «Оберіг» попередньо надали згоду на участь у рекомендованому пацієнту обстеженні, однак попросили передати їм від засудженого поінформовану згоду на проведення цього медичного обстеження. Обстеження мало відбутися за участі лікарів «Оберіг» на базі Чернігівської обласної лікарні.

Однак Ю.Луценко надати відповідну поінформовану згоду відмовився. У зв’язку з цим, за словами лікаря клініки «Оберіг», у нього відсутні підстави для виїзду до Чернігова.

Причини відмови засудженого бути обстеженим його ж лікуючим лікарем на виконання рекомендацій цього ж лікаря невідомі, зауважили у пенітенціарній службі.

Незважаючи на це, сьогодні члени медичної комісії, яка була створена для динамічного спостереження за станом здоров’я засудженого, у складі професорів київських та чернігівської лікарень, знову прибудуть до Ю.Луценка. У разі його згоди на проведення рекомендованих обстежень лікарі готові передати результати цих обстежень до лікарні «Оберіг» для визначення подальшої тактики лікування.