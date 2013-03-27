Тюремники: Луценко відмовився від обстеження лікарем із «Оберегу»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтС, напередодні керівництво управління пенітенціарної служби у Чернігівській області провело перемовини з лікарями універсальної клініки «Оберіг» щодо можливості залучення фахівців цієї клініки до обстеження, за рекомендаціями цієї ж лікарні, Ю.Луценка.

Після виписки Ю.Луценка з лікарні «Оберіг» медиками цього закладу через певний проміжок часу було рекомендовано провести обстеження стану його здоров’я, у тому числі здати певні аналізи. За результатами перемовин лікарі клініки «Оберіг» попередньо надали згоду на участь у рекомендованому пацієнту обстеженні, однак попросили передати їм від засудженого поінформовану згоду на проведення цього медичного обстеження.

Обстеження мало відбутися за участі лікарів «Оберіг» на базі Чернігівської обласної лікарні.

Однак Ю.Луценко надати відповідну поінформовану згоду відмовився. У зв’язку з цим, за словами лікаря клініки «Оберіг», у нього відсутні підстави для виїзду до Чернігова.

Причини відмови засудженого бути обстеженим його ж лікуючим лікарем на виконання рекомендацій цього ж лікаря невідомі, зауважили у пенітенціарній службі.

Незважаючи на це, сьогодні члени медичної комісії, яка була створена для динамічного спостереження за станом здоров’я засудженого, у складі професорів київських та чернігівської лікарень, знову прибудуть до Ю.Луценка.

У разі його згоди на проведення рекомендованих обстежень лікарі готові передати результати цих обстежень до лікарні «Оберіг» для визначення подальшої тактики лікування.