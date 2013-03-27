У ВР зареєстрували проект постанови про відставку Попова

Народний депутат України Сергій Міщенко (позафракційний) зареєстрував у Верховній Раді України проект постанови про відставку голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Міщенка, на переконання депутата, «колапс у Києві спричинила не погода, а нинішня влада Партії регіонів, які «керують» столицею».

С.Міщенко зазначив, що бездіяльність КМДА – це «злочин перед громадою Києва». «Тому я зареєстрував проект постанови, у якій Верховна Рада вимагає від Президента України відправити у відставку голову Київської міської адміністрації О.Попова», - відзначає він.

За словами С.Міщенка, «крім розбитих доріг, цілодобових пробок на вулицях, відсутності найнеобхідніших продуктів харчування в цілих районах Києва» найгіршим є те, що прогулянки по вулицях центральної частини Києва «стали небезпечними для життя через падіння бурульок на голову, або роботу снігоочисної техніки».

На тему: Опозиція чекає від Попова плану порятунку Києва від потопу

С.Міщенко зазначив, що київська влада виявилась повністю не готовою до зими 2013 року, і «апогеєм безвідповідальності та безпорадності КМДА» стали снігові заметілі 22-23 березня.

«Був досвід снігопадів у грудні 2012 році, але він нічого не навчив. Влада ще за тиждень отримала попередження від синоптиків про надзвичайні погодні умови. Все, що вони зробили, – звернулись через Інтернет до водіїв з проханням обмежити використання приватного транспорту. Більше не було зроблено абсолютно нічого», - сказав С.Міщенко.

За його словами, оперативний штаб з надзвичайної ситуації був відкритий у столиці тільки через добу після того, як розпочалася негода.

«Діяльність штабу звелась до звільнення чиновників, а Київ самотужки продовжує боротися з наслідками негоди. Вже почались паводки, а Попов далі шукає винних і нічого не робиться, щоб запобігти новому стихійному лиху в Києві, можливо ще страшнішому, ніж снігопад», - наголосив С.Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Києві випала більш як місячна норма снігу. Це призвело до транспортного колапсу в столиці.

26 березня голова КМДА О.Попов прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного, який мав відреагувати на негоду вчасно, тобто до ситуації, яка виникла 22-23 березня.

Також голова КМДА наказав підготувати відповідні документи та подати їх в Київраду щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глинського.