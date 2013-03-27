МВФ змінить голову свого представництва в Україні

Постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні з 1 травня 2013 року стане Жером Ваше, який змінить на цій посаді чинного голову представництва Макса Альєра, чиї повноваження закінчуються в кінці квітня.

Про це йдеться у повідомленні Фонду, переданому УНІАН.

«У відповідь на численні запити ЗМІ Фонд підтверджує, що М.Альєр, який обіймав посаду Постійного представника МВФ в Україні з 2009 року, залишить Київ після завершення терміну його призначення наприкінці квітня. З 1 травня Постійним представником МВФ в Україні буде пан Ж.Ваше», - сказано в повідомленні Фонду.

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Згідно з інформацією Представництва МВФ, Ж.Ваше є громадянином Франції, має великий досвід роботи над проблематикою розвинених країн і держав з економікою, що розвивається. «Останнім часом він працював над питаннями економіки Іспанії», - сказано в повідомленні МВФ.