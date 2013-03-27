Клюєв - про євроінтеграцію України: для мене це питання честі

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, за його словами, нинішня весна повинна стати для України вирішальною на шляху її руху до Євросоюзу.

Як сказав А.Клюєв, «нам усім разом залишилося зробити останній ривок – ухвалити низку необхідних рішень, і восени цього року підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС».

Секретар РНБО висловив жаль, що «деякі політичні сили, які і раніше вставляли палиці в колеса євроінтеграції нашої країни, сьогодні вигадують сміхотворні приводи, щоб поставити хрест на європейському шляху України». «Залишаю наклеп на їхній совісті. Упевнений, що в сьогоднішній ситуації всі політичні сили України повинні об'єднатися навколо важливих для нашої країни продуктивних цілей», - сказав А.Клюєв, відповідаючи на питання про звинувачення на свою адресу з боку представників опозиції.

Він підкреслив, що зробить все, що від нього залежить, для виконання указу Президента України про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України. «Для мене це питання честі і політичного вибору», - підкреслив А.Клюєв.

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12 березня Президент України Віктор Янукович своїм указом ввів у дію рішення РНБО про інтенсифікацію роботи з європейської інтеграції України, зокрема щодо реалізації домовленостей, досягнутих у ході 16-го саміту Україна - ЄС.

Цим указом секретарю Ради національної безпеки і оборони доручено забезпечувати узгодженість діяльності центральних органів виконавчої влади в цій сфері і взаємодію з інституціями Європейського Союзу, а також контролювати виконання рішення РНБО.