ГПУ сказала Власенку, що її не цікавить, чи причетний Кириченко до вбивства Щербаня

Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що Генеральна прокуратура відмовилася від розслідування можливої причетності помічника екс-прем’єра Павла Лазаренка Петра Кириченка до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

"Я отримав офіційну відповідь за підписом першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна. Ми отримали відповідь, що Генеральну прокуратуру ця версія не цікавить і що вони його ні до якої кримінальної відповідальності притягати не будуть і не збираються", - сказав С.Власенко, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

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Як нагадується в повідомленні, у лютому цього року захист Ю.Тимошенко звернувся до Генеральної прокуратури із заявою, в якій вимагав провести розслідування щодо причетності помічника П.Лазаренка П.Кириченка до вбивства у 1996 році Є.Щербаня.

Заява захисту Ю.Тимошенко базувалася на показах допитаного у суді свідка Сергія Зайцева, який підтвердив, що оплату «Матросу» за вбивство здійснював П.Кириченко, йдеться на сайті Ю.Тимошенко.

"При цьому свідок зазначив, що Кириченко мав бажання довести Павлу Лазаренку якусь свою потребу, і він, як сказав свідок, "вирішив питання з донецькими". Це було оформлено в заяві про злочин, це означає, якщо вірити показам цього свідка, то людиною, яка замовила і оплатила вбивство є Петро Кириченко", - сказав С.Власенко 15 лютого.

Слідчий суддя Віктор Кицюк 15 лютого допитав С.Зайцева - другого свідка у справі про вбивство Є.Щербаня. За словами свідка, про всі обставини щодо вбивства Є.Щербаня він дізнався у листопаді 1998 року від П.Кириченка, який на той момент знаходився у стані алкогольного сп'яніння. С.Зайцев зазначив, що не був особисто знайомий з Ю.Тимошенко.