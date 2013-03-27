Президент ПАРЄ: відповіді влади щодо Тимошенко і Луценка не задовольняють

Про це президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон сказав сьогодні під час зустрічі з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За словами Ж.-К.Міньйона, відповіді представників української влади щодо цих фактів не задовольняють ПАРЄ, і в цьому питанні від декларацій необхідно переходити до конкретних дій.

Також у ході зустрічі Ж.-К.Міньйон наголосив, що пріоритетним питанням для ПАРЄ щодо України є, серед іншого, здійснення конституційної реформи. Він підкреслив, що ПАРЄ готова надати підтримку, зокрема і з допомогою Венеційської комісії, аби ця реформа була справедливою.

Президент ПАРЄ також підкреслив важливість реформування української виборчої системи та виборчого законодавства, що має стати частиною конституційної реформи. Він зазначив, що Парламентська асамблея Ради Європи має можливість направити до України спеціальну комісію, яка допомагала б у реформуванні виборчої системи, і ПАРЄ вже має таку практику.

Необхідною, за словами Ж.-К.Міньйона, є для України і реформа міліції, що включає в себе реформу прокуратури та правоохоронних органів як таких.

У свою чергу А.Яценюк наголосив на важливості візиту президента Парламентської Асамблеї Ради Європи та підтримки нею реформ в Україні. Для втілення цих реформ, переконаний він, необхідно чесно в парламенті змінювати Конституцію, «а не на референдумі, як передбачає владний закон, прийнятий, щоб виключити парламент із конституційного процесу».

Він підкреслив необхідність проведення в Україні судової реформи та реформи правоохоронної системи, а також ухвалення Виборчого кодексу, який повинен бути ухвалений заздалегідь, а не під кожні вибори.

«Без політичної волі втілити в Україні ці реформи неможливо, а Президент Янукович не демонструє такої політично волі», - підкреслив голова фракції «Батьківщина».

На його переконання, основною причиною непросування реформ в Україні є економічна та політична корупція. Аби виправити цю ситуацію, необхідно домагатися чесних та прозорих президентських виборів: «Лише так Україна зможе ефективно рухатися шляхом реформ, яких очікує як європейське співтовариство, так і українське суспільство», - наголосив він.

А.Яценюк також підкреслив важливість європейських місій спостереження за виборами у проведенні чесних виборів в Україні.